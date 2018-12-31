منتخبا قيرغيزستان والفلبين يعتمدان على سلاح المفاجأة بكأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مع ارتفاع عدد المشاركين إلى 24 منتخباً في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بداية من النسخة الجديدة التي تستضيفها الإمارات، سنحت الفرصة أمام منتخبات جديدة لبلوغ نهائيات البطولة القارية عبر هذه النسخة.

ومن بين ثلاثة منتخبات تخوض فعاليات البطولة للمرة الأول، دفعت القرعة باثنين منهما ليكونا ضمن مجموعة واحدة في النهائيات وهما منتخبا قيرغيزستان والفلبين.

ورغم ما يمثله ذلك من فرصة جيدة للمنتخبين الآخرين في المجموعة من الناحية النظرية، حيث ينتظر ألا يشكل أي منهما خطراً كبيراً على منتخبي كوريا الجنوبية والصين، فإن الاعتماد على هذا الأمر قد يكون سلاحاً ذو حدين، لاسيما وأن الفريقين قد يستطيعا تصدير المشاكل للمنافسين الآخرين في المجموعة، خاصة وأنه لن يكون لدى أي من الوجهين الجديدين ما يخسره.

وشق الفريقان طريقهما إلى النهائيات بجدارة من خلال المرحلة الأخيرة في التصفيات بعد فشل كل منهما في بلوغ المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وبينما سبق لقيرغيزستان المشاركة في البطولات الكبيرة كجزء من الاتحاد السوفيتي السابق، لم يسبق للمنتخب الفلبيني المشاركة في أي من البطولات القارية والعالمية الكبيرة.

ومع الظهور الأول لكل منهما عبر النسخة السابعة عشرة التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى أول فبراير المقبلين، ستكون المفاجأة هي السلاح الرئيسي لكليهما في مواجهة منتخبي كوريا الجنوبية والصين.

وكانت الإدارة الفنية للمنتخب الفلبيني شهدت ارتباكاً واضحاً وأكثر من تغيير في الشهور القليلة الماضية، حيث رحل المدرب الأميركي توماس دولي وتولى الإنجليزي تيري بوتشر المسؤولية مكانه في منتصف 2018، لكنه اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق وترك المسؤولية قبل أن يقوده في أي مباراة.

ورغم هذا، قد تكون الإدارة الفنية من بين الأسلحة التي سيعتمد عليها الفريق في البطولة الآسيوية حيث سيخوض البطولة تحت قيادة السويدي زفن جوران إريكسون المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي وصاحب الخبرة التدريبية الكبيرة والذي يخوض البطولة معتمداً بشكل أساسي على لاعبين من الدوري المحلي.

وفي منتخب قيرغيزستان، يخوض الفريق البطولة الأسيوية تحت قيادة المدرب الروسي ألكسندر كريستينين الذي يعتمد أيضاً على عدد كبير من اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي وبعض المحترفين في الخارج ولكن بأندية صغيرة.