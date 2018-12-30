السيتي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ملعب سانت ميريز معقل الفريق الخاسر.

السيتي سجل أولاً عن طريق النجم الإسباني سيلفا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز بيير اميل هوبيرج هدف التعادل لنادي ساوثهامبتون في الدقيقة 37.

ثم عاد مان سيتي للتسجيل عبر جيمس وارد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45، وعن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 15 في المركز السابع عشر.