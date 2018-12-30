التاريخ يساند الأخضر السعودي في مواجهاته أمام نظيره اللبناني

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف استاد آل مكتوم، ثاني مواجهات المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا، حين يواجه نظيره اللبناني في 12 يناير المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

والتقى المنتخبان في 9 مواجهات من قبل، وفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منها مرتين فقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى 7 لقاءات ودية.

ولم يسبق للمنتخبين وأن التقيا في بطولة كأس أمم آسيا، إذ يستعد الفريق اللبناني لثاني مشاركة قارية في تاريخه، بعد أن شارك في نسخة 2000 كمستضيف للبطولة، وخرج من دور المجموعات بتعادلين وهزيمة واحدة.

وخلال المواجهات التي جمعت بينهما، حقق المنتخب السعودي الفوز في أربع مباريات مقابل انتصارين لنظيره اللبناني، بينما خيم التعادل على 3 لقاءات، بواقع مرتين بنتيجة 1/1، وخيم التعادل السلبي على المواجهة الأخرى.

وشهدت مواجهات المنتخبين تسجيل 29 هدفاً، منها 15 من نصيب لاعبي "الأخضر"، مقابل 14 هدفاً للمنتخب اللبناني.