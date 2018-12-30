بفارق 4 نقاط فقط

دنفر ناغتس يتفوق على فينكس صانز في السلة الأميركية

  • الأحد 30, ديسمبر 2018 في 9:43 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
حافظ دنفر ناغتس على صدارة المجموعة الغربية في دوري السلة الأميركية، عقب فوزه على فينكس صانز بنتيجة 122-118، ضمن منافسات الجولة الـ 34.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

هزم دنفر ناغتس فريق فينكس صانز بنتيجة 122-118 في فينكس، ضمن منافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.
 
وتفوق الناغتس على الصانز في الشوط الأول بنتيجة 36-16 بقيادة نيكولا يوكيتش، وانتهى النصف الأول من المباراة بنتيجة 62-49 للناغتس، وتصدر روكي دياندري آيتون التهديف بـ 25 نقطة حتى هذا النصف ليستطيع الصانز تقليص الفارق بنقطة واحدة ليدخل الفريقان الشوط الأخير بنتيجة 90-78.
 
ولم يتخل دنفر عن الصدارة في الشوط الرابع مطلقاً، لينهي الفريق المباراة بنتيجة 122-118، ويحافظ على صدارة المجموعة الغربية بـ 23 فوز. 