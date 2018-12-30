دنفر ناغتس يتفوق على فينكس صانز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





هزم دنفر ناغتس فريق فينكس صانز بنتيجة 122-118 في فينكس، ضمن منافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وتفوق الناغتس على الصانز في الشوط الأول بنتيجة 36-16 بقيادة نيكولا يوكيتش، وانتهى النصف الأول من المباراة بنتيجة 62-49 للناغتس، وتصدر روكي دياندري آيتون التهديف بـ 25 نقطة حتى هذا النصف ليستطيع الصانز تقليص الفارق بنقطة واحدة ليدخل الفريقان الشوط الأخير بنتيجة 90-78.

ولم يتخل دنفر عن الصدارة في الشوط الرابع مطلقاً، لينهي الفريق المباراة بنتيجة 122-118، ويحافظ على صدارة المجموعة الغربية بـ 23 فوز.