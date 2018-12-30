الصربي دجوكوفيتش يُتوج بلقب بطولة مبادلة للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تُوج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بأبوظبي، بفوزه على الجنوب أفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين لواحدة.

واحتاج المصنف الأول عالمياً لساعتين و16 دقيقة لكي يقلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 4-6 للفوز في المجموعتين التاليتين وبنفس النتيجة 7-5.

وبهذا يضيف "الإعصار" الصربي لقبه الرابع في البطولة الاستعراضية، الأول منذ 5 سنوات ليتقاسم صدارة المتوجين بها مع الإسباني رافائيل نادال الذي سقط في نصف النهائي على يد أندرسون.

أما المركز الثالث في البطولة فذهب للروسي كارين خاشانوف عقب فوزه على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين لواحدة 6-3 و4-6 و10-3.