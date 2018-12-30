ليفربول يمزق شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لقن فريق ليفربول، درساً قاسياً، لضيفه أرسنال، وفاز عليه، 5-1، في المرحلة العشرين، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شهد الشوط الأول، تسجيل خمسة أهداف، مقابل هدف وحيد في الشوط الثاني.

وعزز ليفربول موقعه في الصدارة، ورفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق تسع نقاط عن توتنهام الوصيف، وعشر نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، الذي يلتقي، يوم الأحد، مع مضيفه ساوثهامبتون.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر أمام أرسنال، إلى فوز تاريخي، بفضل تألق النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، صاحب ثلاثة أهداف "هاتريك".

وتقدم أرسنال بهدف عن طريق النجم الصاعد أينسلي ميتلاند-نيلس، في الدقيقة 11، ولكن فيرمينو رد بهدفين لليفربول، في الدقيقتين 14 و16.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول، في الدقيقة 32، وتبعه النجم المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عبر ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

واقتسم صلاح، صدارة قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، متساوياً مع الجابوني بيير إيمريك اوباميانج مهاجم أرسنال، وهاري كين هداف توتنهام.

وفي الشوط الثاني، نال فيرمينو لقب "هاتريك"، عبر تسجيله الهدف الثالث له، والخامس لليفربول في الدقيقة 64، من ضربة جزاء جديدة.

وحقق ليفربول، فوزه التاسع على التوالي، منذ التعادل مع أرسنال، 1-1، في الثالث من نوفمبر الماضي.