وولفرهامبتون يقسو على توتنهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه توتنهام، إلى فوز 3-1، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب ويمبلي، أنهى توتنهام الشوط الأول من مباراته أمام وولفرهامبتون بالتقدم، بهدف سجله هاري كين، في الدقيقة 22.

ولكن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب، في آخر عشرين دقيقة من المباراة، بداية من هدف التعادل الذي سجله الإيفواري ويلي بولي لوولفرهامبتون في الدقيقة 72.

وأضاف المكسيكي راؤول خيمينيز الهدف الثاني لوولفرهامبتون، في الدقيقة 83، وتكفل البرتغالي هيلدر كوستا، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

فولهام يفوز على هيديرسفيلد:

وعلى ملعب كرافين كوتاج، اقتنص فولهام فوزاً مثيراً، من ضيفه هيديرسفيلد، بهدف دون رد.

وخطف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز لفولهام، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 14 نقطة في المركز الثالث من القاع، بفارق أربع نقاط عن هيديرسفيلد متذيل الترتيب.