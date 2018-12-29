إنتر يتخطى إمبولي وروما يعبر بارما في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

على ملعب كارلو كاستيلاني، اقتنص إنتر ميلان، فوزاً ثميناً، من مضيفه إمبولي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع بالدي دياو كايتا، في الدقيقة 72، وبذلك رفع إنتر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إمبولي عند 16 نقطة، في المركز السابع عشر.

روما يتخطى بارما

وفاز روما على مضيفه بارما، بهدفين حملا توقيع بريان كريستانتي، وسينجيز أوندير، في الدقيقتين 58 و75.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بارما عند 25 نقطة، في المركز الحادي عشر.

لاتسيو يتعادل أمام تورينو

واكتفى لاتسيو بالتعادل مع تورينو، بهدف لمثله، ليبقى في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، مقابل 26 نقطة لتورينو في المركز التاسع.

وتقدم أندريا بيلوتي بهدف لتورينو، من ضربة جزاء في الدقيقة 48، ثم أدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، التعادل للاتسيو في الدقيقة 62.

وأنهى الفريقان المباراة، بعشرة لاعبين، بعد طرد أدم ماروسيتش من لاتسيو في الدقيقة 86، وطرد سواليو ميتي من تورينو، في الدقيقة الأخيرة.