شوماخر بغيبوبة وأسطورته تواصل معزوفة الوفاء بذاكرة فورمولا 1

الشارقة 24 – رويترز:

يبقى مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، حياً في ذاكرة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مع اقتراب بلوغه 50 عاماً وبعد خمس سنوات من حادث تزلج، أدى لإصابات في الرأس، وأبعد أسطورة فيراري عن أنظار العامة.

السائق الألماني، وهو ما زال الأنجح على صعيد الألقاب والانتصارات برصيد 91 انتصاراً، سيصل إلى عامه الخمسين في الثالث من يناير المقبل.

وستسلط أوساط فورمولا 1 الضوء على مسيرة ومهارة الرجل الذي ذاع صيته، ليتجاوز حدود الرياضة، وخطف قلوب قطاع كبير من الجماهير، في تسعينيات القرن الماضي، والسنوات الأولى من القرن الجاري.

ويخطط متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا، لمعرض استثنائي يُفتتح يوم ميلاده، ويستمر لعدة أشهر، في معزوفة وفاء، من أجل "الاحتفال والتعبير عن الامتنان لأنجح سائق في تاريخ فريق الحصان الجامح"، كما سيعرض مرسيدس، وهو آخر فريق نافس معه شوماخر في فورمولا 1، بعض سياراته في متحفه في شتوتجارت.

وما زال شوماخر جزءاً من قصة فورمولا 1 رغم اقتراب لويس هاميلتون سائق مرسيدس، من الأرقام القياسية للأسطورة الألمانية بحصده خمسة ألقاب و73 فوزاً.

لكن ما يطغى على كافة هذه الأرقام، هو شعور بالحزن التام في كل عام منذ 29 ديسمبر، 2013 عندما سقط شوماخر أثناء رحلة تزلج في جبال الألب الفرنسية مع عائلته، واصطدم رأس شوماخر بحجر، وعانى من إصابات خطيرة، تركته يصارع الموت وفي غيبوبة طبية.

ويندرج مدى الإيجابية التي تمر بها عملية تعافي شوماخر، تحت بند التخمين الكبير خاصة في ظل الصمت المطبق من زوجته وعائلته، وهؤلاء الذين يشكلون الدائرة المقربة منه، ويبدو من الواضح أنه لو كان شوماخر تعافى بمعجزة، لتم تناقل هذه الأنباء الجيدة على الفور، لكن الوضع يتحدث عن نفسه مع عدم وجود أي معلومات عن حالته.