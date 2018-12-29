نيو أورليانز يتخطى دالاس مافريكس بصعوبة في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نيو أورليانز بيليكانز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 114-112 ضمن منافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة في أميركا.

واستطاع المافركس التفوق مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 29-26، وسجل أنطوني ديفيس 15 نقطة منها في هذا الشوط وحده، ليعزز المافركس تقدمه مقدماً أداءً من الطراز الرفيع لتنتصف المباراة بنتيجة 66-55.

لكن البيليكانز عاد في الشوط الثالث ليقلص الفارق إلى نقطتين مع نهاية الشوط الثالث بنتيجة 88-86، ومع بقاء أربع ثوانٍ من الشوط الرابع استطاع البيليكانز الوصول إلى 114-112، وفشل دينيس سميث جونيور في تسجيل التسديدة الأخيرة للمافركس لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

ويعتبر هذا الفوز هو الـ 16 لـ نيو أورليانز بيليكانز مقابل 20 هزيمة.