بفارق نقطتين فقط

نيو أورليانز يتخطى دالاس مافريكس بصعوبة في السلة الأميركية

  • السبت 29, ديسمبر 2018 في 12:18 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تمكن نيو أورليانز بيليكانز، من تحقيق فوز صعب على ضيفه دالاس مافريكس وبواقع 114-112، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري السلة الأميركي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حقق نيو أورليانز بيليكانز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 114-112 ضمن منافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة في أميركا.
 
واستطاع المافركس التفوق مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 29-26، وسجل أنطوني ديفيس 15 نقطة منها في هذا الشوط وحده، ليعزز المافركس تقدمه مقدماً أداءً من الطراز الرفيع لتنتصف المباراة بنتيجة 66-55.
 
لكن البيليكانز عاد في الشوط الثالث ليقلص الفارق إلى نقطتين مع نهاية الشوط الثالث بنتيجة 88-86، ومع بقاء أربع ثوانٍ من الشوط الرابع استطاع البيليكانز الوصول إلى 114-112، وفشل دينيس سميث جونيور في تسجيل التسديدة الأخيرة للمافركس لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.
 
ويعتبر هذا الفوز هو الـ 16 لـ نيو أورليانز بيليكانز مقابل 20 هزيمة.