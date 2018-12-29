أبرز ملامح المنتخب الكوري المشارك في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

منتخب كوريا الجنوبية في سطور:

اللقب: محاربو تايجوك - نمور آسيا - الشياطين الحمر.

تأسيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم: عام 1933.

الانضمام للفيفا: عام 1948.

التصنيف الحالي: الرابع آسيويا والمركز 53 عالمياً.

أفضل مركز في تصنيف الفيفا: 17 في ديسمبر 1998.

أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 69 في ديسمبر 2014.

مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 13 مشاركة في أعوام 1956 و1960 و1964 و1972 و1980 و1984 و1988 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.

أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: توج باللقب في بطولتي 1956 و1960.

سجل الفريق في النهائيات: خاض 62 مباراة فاز في 32 منها وتعادل في 16 وخسر 14 وسجل 100 هدفاً مقابل 62 هدفاً دخلت مرماه.

مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: عشر مرات في أعوام 1954 و1986 و1990 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018.

أفضل نتيجة في كؤوس العالم: الرابع في بطولة 2002.

تاريخ التأهل للنهائيات: 13 يناير 2016.

المدير الفني: البرتغالي باولو بينتو.

قائد الفريق: سون هيونج مين.