أبرز ملامح المنتخب الصيني المشارك في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
منتخب الصين في سطور:
لقب الفريق: التنين الصيني.
تأسيس الاتحاد الصيني لكرة القدم: عام 1924.
الانضمام للفيفا: عام 1931.
التصنيف الحالي: المركز السابع آسيوياً والـ 76 عالمياً.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 37 في ديسمبر 1998.
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: الـ 109 في مارس 2013 .
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 11 مرة في 1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: المركز الثاني في 1984 و2004.
سجل الفريق في النهائيات: خاض 51 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 13 مباراة، وخسر 18 مباراة، وسجل 81 هدفاً مقابل 58 هدفاً في شباكه.
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: مرة واحدة في 2002.
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: الخروج من الدور الأول في بطولة 2002.
تاريخ التأهل للنهائيات: 29 مارس 2016.
المدير الفني: الإيطالي مارشيلو ليبي.
قائد الفريق: تشينج شي.