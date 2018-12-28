أبرز ملامح المنتخب الصيني المشارك في كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





منتخب الصين في سطور:

لقب الفريق: التنين الصيني.

تأسيس الاتحاد الصيني لكرة القدم: عام 1924.

الانضمام للفيفا: عام 1931.

التصنيف الحالي: المركز السابع آسيوياً والـ 76 عالمياً.

أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 37 في ديسمبر 1998.

أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: الـ 109 في مارس 2013 .

مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 11 مرة في 1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.

أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: المركز الثاني في 1984 و2004.

سجل الفريق في النهائيات: خاض 51 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 13 مباراة، وخسر 18 مباراة، وسجل 81 هدفاً مقابل 58 هدفاً في شباكه.

مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: مرة واحدة في 2002.

أفضل نتيجة في كؤوس العالم: الخروج من الدور الأول في بطولة 2002.

تاريخ التأهل للنهائيات: 29 مارس 2016.

المدير الفني: الإيطالي مارشيلو ليبي.

قائد الفريق: تشينج شي.