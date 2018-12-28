عمان تستضيف دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية

الشارقة 24:

شهد مقر اللجنة البارالمبية الأردنية صباح الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، واللجنة البارالمبية الأردنية، وذلك مع بدء العد التنازلي لتنظيم وإقامة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية، التي أصبح في حكم المؤكد إقامتها في عمان خلال الفترة من 15-22 سبتمبر 2019.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة مشاركة 600 رياضي ورياضية يمثلون 12 دولة غرب آسيوية هي السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، إضافة إلى الأردن، يتنافسون على ميداليات 7 ألعاب هي رفع الأثقال، وكرة السلة للكراسي المتحركة، والكرة الطائرة جلوس، وكرة الطاولة،و كرة الهدف للمكفوفين، والبوشيا، وألعاب القوى، وينتظر أن تقام على 7 ملاعب وميادين مختلفة داخل محيط مدينة الحسين للشباب، والاتحاد الرياضي للشرطة.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون من قبل الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، والدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، بحضور الدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، والسكرتير التنفيذي الإداري تامر جودة، إضافة إلى مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمية الأردنية، وأمين الصندوق إبراهيم الحليق، والعضو د. عامر الشعار، وجاسر نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية الأردنية عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا عضو لجنة الأشراف والمتابعة، ومدير مجمع الأمير رعد بن زيد، داوود شحادة، والمحامي غيث زيدان المستشار القانوني للجنة البارالمبية الأردنية.

وخلال مراسم التوقيع والمؤتمر الصحفي أكد الدكتور حسين أبو الرز، على قدرة الأردن توفير تنظيم واستضافة مثالية لنسخة مثالية لهذه الدورة التي تقام لأول مرة في الأردن.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي النقاب عن أن الدورة القادمة، ستكون فرصة مثالية لأبطال وبطلات المنطقة، لتحقيق أرقام تساعد في منافسات التأهل لبارالمبيك طوكيو 2020.

وأشاد الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد بدعم اتحاد غرب آسيا للحدث القادم، من خلال عملية الإشراف والمتابعة وكذلك بقدرة الكفاءات الأردنية على تحقيق تنظيم مثالي، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة.

وأكد الدكتور مصباح إبراهيم جعفر، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا البارالمبي، أن البطولة ستكون إعداداً جيداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والتي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، مبينا أنها فرصة لتقف الاتحادات الأعضاء على المستوى الفني والبدني للاعبيها ولاعباتها.

وكان وفد الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا قد استثمر فرصة انعقاد المؤتمر الصحافي، ومراسم توقيع اتفاقية التفاهم، لتكريم رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية الأردنية، بدروع وهدايا تذكارية.