المنتخب الصيني يتطلع لبطولة جيدة في كأس آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

رغم النتائج الجيدة التي حققها في مشاركاته الأولى بالبطولة، لم يظهر المنتخب الصيني لكرة القدم نفس التفوق في النسخ الثلاث الماضية حيث خرج من الدور الأول "دور المجموعات" في 2007 و2011 ومن دور الثمانية في 2015.

ولكن الطفرة التي شهدتها الكرة الصينية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتأهل المستحق للفريق إلى المرحلة النهائية من تصفيات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قد تكون حافزاً إضافياً للتنين الصيني في مشاركته المرتقبة، ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

والآن، يراود الأمل المنتخب الصيني في تقديم بطولة جيدة والوصول بعيداً في هذه النسخة، حيث يمتلك الفريق الفرصة الذهبية للعبور إلى الأدوار الإقصائية دون عناء نظراً لوقوعه في المجموعة الثالثة، التي تضم معه منتخبي قيرغيزستان والفلبين، اللذين يشاركان في البطولة للمرة الأولى، ما يجعل العقبة الوحيدة الصعبة أمامه هي المواجهة مع المنتخب الآخر في المجموعة، وهو منتخب كوريا الجنوبية.

وعلى عكس تأهله الصعب لكأس آسيا 2015، تأهل التنين الصيني إلى نهائيات النسخة المقبلة من الباب الواسع، حيث ضمن التأهل من خلال المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وكأس آسيا 2019.

ويدرك التنين الصيني ومدربه الإيطالي مارشيلو ليبي، أن فرصة العبور للدور الثاني "دور الستة عشر" تعتمد بشكل كبير على ضرورة الفوز بالنقاط الثلاث، في كل من مباراتيه أمام قيرغيزستان والفلبين، قبل مواجهة الاختبار الصعب في المباراة الثالثة أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وربما يستمد التنين الصيني تفاؤله من الطفرة التي حققتها الأندية الصينية في السنوات الأخيرة، خلال مشاركاتها في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي كان أبرزها فوز فريق قوانجتشو إيفرجراند بلقب البطولة في 2013 و2015، ليصبح أول فريق صيني يتوج بهذا اللقب.

كما يستمد التنين الصيني حماسه، الذي يعد أهم أسلحته، من المساندة الجماهيرية الهائلة التي يحظى بها، في هذا البلد البالغ تعداد سكانه نحو مليار و400 مليون نسمة.