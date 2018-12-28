ويستهام يقلب الطاولة على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قلب ويستهام يونايتد خلال ست دقائق الطاولة على مضيفه ساوثهامبتون، وفاز عليه 2-1 بفضل ثنائية للاعبه البرازيلي فيليبي أندرسون في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون على ملعبه سانت ماري ستاديون في الدقيقة 50 عبر لاعبه ثانان ريدموند، قبل أن يسجل أندرسون الهدفين في الدقيقتين 53 و59.

وحقق ويستهام فوزه الخامس في آخر ست مباريات، بينما فشل ساوثهامبتون في تحقيق فوزه الثالث توالياً، علماً أنه أسقط أرسنال 2-3 في المرحلة 17.

وتقدم ويستهام بهذا الفوز، إلى المركز التاسع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن ايفرتون الثامن، بينما لقي ساوثهامبتون السادس عشر خسارته العاشرة واستقر رصيده على 15 نقطة.