بروكلين يتغلب على شارلوت هورنتس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل سبينسر دينويدي 37 نقطة ليقود بروكلين نيتس إلى الفوز على شارلوت هورنتس بنتيجة 134-132 ضمن منافسات الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأت المباراة بتفوق للهورنتس بفارق سبع نقاط مع نهاية الشوط الأول، استرده أصحاب الأرض مع انتصاف المباراة لتصل النتيجة إلى 56-51.

واستمر الفريقان في تبادل الصدارة طول المباراة، لتنتهي بتعادلهما وتمدد إلى شوطين إضافيين حسم مالك مونك ثانيهما بإضاعته الرمية الأخيرة لصالح فريقه الهورنتس.

سجل جو هاريس 27 نقطة للنيتس، كما أضاف أربعة لاعبين آخرين أكثر من عشر نقاط للفريق، بينما توزعت نقاط النيتس بين كيمبا ووكر برصيد 35 نقطة، وجيريمي لامب برصيد 31 نقطة.

الفوز هو الـ 17 لبروكلين مقابل 19 خسارة.