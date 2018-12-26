مانشستر يونايتد يحقق فوزه الثاني توالياً في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل مانشستر يونايتد صحوته، بقيادة مدربه الجديد المؤقت أولي غونار سولسكاير، بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي، عندما تغلب على ضيفه هادرسفيلد، 3-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أهداف اليونايتد حملت توقيع، الصربي نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 28، والفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين 64 و78، فيما سجل الدنماركي ماتيان يورغنسن هدف هادرسفيلد، في الدقيقة 88.

وهذا الفوز، هو الثاني توالياً ليونايتد بقيادة سولسكاير، والأول له في مباراته الأولى على ملعبه، منذ تعيينه الأربعاء الماضي مدرباً مؤقتاً، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة، وتحقيق "الشياطين الحمر" أسوأ بداية لهم في الدوري المحلي، منذ عام 1990.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه، في المركز السادس، برصيد 32 نقطة.