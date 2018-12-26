توتنهام يتألق وليفربول يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمسك ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل، 4-0، في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة .

وعلى ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، افتتح ديان لوفرين التسجيل لليفربول في الدقيقة 11، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق، في الدقيقة 48، من ضربة جزاء، وبعدها أضاف شيردان شاكيري، والبديل فابينيو، الهدفين الثالث والرابع لليفربول، في الدقيقتين 79 و85 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط أمام توتنهام، الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي، الذي تلقى الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات، بينما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي يدربه رافاييل بينيتيز المدرب السابق لليفربول، عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

السيتي يسقط للمرة الثانية على التوالي

من جهته، تراجع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز الثالث، بتلقيه خسارته الثانية توالياً، وذلك أمام ليستر سيتي،1-2.

فبعد أربعة أيام على إسقاطه مضيفه تشلسي، 1-صفر، أسدى ليستر خدمة لليفربول المتصدر وتوتنهام بتغلبه على مانشستر سيتي على ملعبه كينغ باور ستاديوم، ملحقاً به خسارته الثالثة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وكان مانشستر سيتي البادئ بالتسجيل من أول اختراق لدفاع ليستر، عندما مرر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو كرة على طبق من ذهب إلى البرتغالي برناردو سيلفا المنطلق من الخلف دون مراقبة، فتوغل منفرداً بالحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، ولعبها على يمينه في الدقيقة 14 .

وأدرك مارك ألبرايتون التعادل لليستر في الدقيقة 20، وكان ألبرايتون صاحب هدف التعادل في مرمى مانشستر في مباراتهما، الثلاثاء الماضي، في كأس الرابطة.

ونزل مانشستر سيتي بكل ثقله في الشوط الثاني سعياً للفوز، بيد أن ليستر صمد قبل أن يسجل هدفاً رائعاً، عن طريق البرتغالي ريكاردو بيريرا، في الدقيقة 81 .

توتنهام قادم بقوة

وعلى ملعب ويمبلي في لندن، تابع توتنهام صعوده اللافت بفوزه الكبير على ضيفه بورنموث، والذي حمل الرقم الخامس توالياً.

وحسم الفريق اللندني نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، حيث تابعت القوة الهجومية الضاربة لتوتنهام دك شباك الخصوم.

وبكر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالتسجيل، عبر لاعب وسطه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، في الدقيقة 16

وأضاف الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الهدف الثاني بعد سبع دقائق، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثالث، في الدقيقة 35.

وعزز هاري كاين تقدم توتنهام بهدف رابع في الدقيقة 61، واختتم سون المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 70.