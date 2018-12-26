يوفنتوس ينجو من فخ أتلانتا في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق يوفنتوس من تلقي الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وقاده إلى تعادل صعب مع مضيفه أتلانتا، 2/2، في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بعد دقيقة واحدة فقط من بداية المباراة، بهدف أحرزه بيرات ديمسيتي لاعب أتلانتا بالخطأ في مرمى فريقه، ثم رد أتلانتا بهدف سجله دوفان زاباتا، في الدقيقة 24 .

وفي الشوط الثاني، تلقى يوفنتوس صدمة بطرد لاعبه رودريجو بيتانكور في الدقيقة 53، لحصوله على الإنذار الثاني، ثم تلقى حامل اللقب صدمة أخرى بعدها بثلاث دقائق، عندما سجل زاباتا الهدف الثاني له ولفريقه.

ودفع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، باللاعب ميراليم بيانيتش بدلاً من دوجلاس كوستا، ثم أشرك رونالدو من مقعد البدلاء مكان سامي خضيرة، في الدقيقة 65 .

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، لعب رونالدو دور المنقذ وخطف هدف التعادل، 2/2 ليوفنتوس، ليظل سجل الفريق خالياً من الهزائم، في الدوري هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس، الذي حقق التعادل الثاني له في الموسم مقابل 16 انتصاراً، رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي في وقت لاحق، إنتر ميلان في المرحلة نفسها، كما رفع أتلانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.