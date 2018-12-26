ريال سوسييداد يستغني عن خدمات مدربه جاريتانو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم، إقالة مدربه آسير جاريتانو، بعد بداية سيئة للموسم، وعين بدلاً منه إيمانول الجواسيل.

ويحتل سوسييداد حالياً، المركز 15 في الدوري الإسباني، متقدماً بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وحقق ريال سوسييداد بقيادة جاريتانو، انتصاراً وحيداً، في 8 مباريات في الدوري، بعد تعيينه مدرباً، في نهاية الموسم الماضي.

ولعب الجواسيل، البالغ من العمر 47 عاماً، في صفوف ريال سوسييداد لعشر سنوات، ودرب الفريق مؤقتاً، بعد إقالة إيزيبيو ساكريستان، في مارس الماضي.