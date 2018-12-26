ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل فريق ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل مع مضيفه فروسينوني سلبياً في افتتاح منافسات المرحلة الـ 18 من المسابقة.

وحصد ميلان نقطة واحدة بالتعادل، ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 28 نقطة، كما رفع فروسينوني رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأتيحت فرصة ثمينة أمام ميلان في الشوط الأول لكن القائم تصدى لكرة سددها صامويل كاستيليخو، كما استمر الصيام التهديفي للمهاجم جونزالو هيجواين للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري.

وكان التعادل في مباراة اليوم هو الثالث لميلان مقابل هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات للفريق، حيث كان آخر انتصار لميلان في الدوري قد تحقق على حساب بارما 2 / 1 في الثاني من ديسمبر الجاري.