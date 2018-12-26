جريزمان ورونالدو ومبابي يترشحون لجائزة جلوب سوكر

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "غلوب سوكر"، التي تمنح لأفضل لاعب في العام، عن ترشح كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين كيليان مبابي وأنطوان غريزمان للحصول على جائزة النسخة العاشرة، وذلك خلال الحفل الذي سيقام في مدينة دبي في 3 يناير المقبل.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، ومدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، الفائز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

هذا بالإضافة إلى مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي زين الدين، المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب، الذي قاد ليفربول لمركز الوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي.

أما جائزة أفضل نادي في عام 2018، فترشح لها أندية أتلتيكو مدريد وريال مدريد وليفربول.

وانحصرت أسماء المرشحين لجائزة أفضل وكيل لاعبين بين الثلاثي خورخي مينديز، ممثل كريستيانو رونالدو، وستيفانو كاستاجنا، ممثل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وجوناثان بارنيت، ممثل الويلزي غاريث بيل.