أبرز ملامح المنتخب الأسترالي حامل لقب كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

منتخب أستراليا في سطور:

تأسيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: عام 1961.

الانضمام للفيفا: عام 1963.

التصنيف الحالي: المركز الثاني آسيوياً و41 عالمياً.

أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 14 في سبتمبر 2009.

أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: الـ 102 في نوفمبر 2014.

مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 3 مرات في 2007 و2011 و2015.

أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: اللقب في بطولة 2015.

سجل الفريق في النهائيات: خاض 16 مباراة فاز في 10، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات، وسجل 34 هدفاً مقابل 10 أهداف في شباكه.

مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: 5 مرات في أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018.

أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الـ 16 في بطولة 2006.

إنجازات أخرى: 4 ألقاب في كأس أمم أوقيانوسيا في أعوام 1980 و1996 و2000 و2004.

تاريخ التأهل للنهائيات: 29 مارس 2016.

المدير الفني: المدرب الوطني جراهام أرنولد.

قائد الفريق: مارك ميليجان.