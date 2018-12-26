أبرز ملامح المنتخب الأسترالي حامل لقب كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
منتخب أستراليا في سطور:
تأسيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: عام 1961.
الانضمام للفيفا: عام 1963.
التصنيف الحالي: المركز الثاني آسيوياً و41 عالمياً.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 14 في سبتمبر 2009.
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: الـ 102 في نوفمبر 2014.
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 3 مرات في 2007 و2011 و2015.
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: اللقب في بطولة 2015.
سجل الفريق في النهائيات: خاض 16 مباراة فاز في 10، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات، وسجل 34 هدفاً مقابل 10 أهداف في شباكه.
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: 5 مرات في أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018.
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الـ 16 في بطولة 2006.
إنجازات أخرى: 4 ألقاب في كأس أمم أوقيانوسيا في أعوام 1980 و1996 و2000 و2004.
تاريخ التأهل للنهائيات: 29 مارس 2016.
المدير الفني: المدرب الوطني جراهام أرنولد.
قائد الفريق: مارك ميليجان.