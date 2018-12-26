الانطلاقة 5 يناير

أبرز ملامح المنتخب الأسترالي حامل لقب كأس آسيا

  • الأربعاء 26, ديسمبر 2018 في 3:40 م
يستعد منتخب أستراليا للدفاع عن لقب بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الـ 5 من يناير المقبل، فما أهي أهم ملامح منتخب الكنغر.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
منتخب أستراليا في سطور:
 
تأسيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: عام 1961.
 
الانضمام للفيفا: عام 1963.
 
التصنيف الحالي: المركز الثاني آسيوياً و41 عالمياً.
 
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: الـ 14 في سبتمبر 2009.
 
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: الـ 102 في نوفمبر 2014.
مشاركاته السابقة في بطولات كأس آسيا: 3 مرات في 2007 و2011 و2015.
 
أفضل نتيجة في كؤوس آسيا: اللقب في بطولة 2015.
 
سجل الفريق في النهائيات: خاض 16 مباراة فاز في 10، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات، وسجل 34 هدفاً مقابل 10 أهداف في شباكه.
 
مشاركاته السابقة في كؤوس العالم: 5 مرات في أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018.
 
أفضل نتيجة في كؤوس العالم: دور الـ 16 في بطولة 2006.
 
إنجازات أخرى: 4 ألقاب في كأس أمم أوقيانوسيا في أعوام 1980 و1996 و2000 و2004.
 
تاريخ التأهل للنهائيات: 29 مارس 2016.
 
المدير الفني: المدرب الوطني جراهام أرنولد.
 
قائد الفريق: مارك ميليجان.