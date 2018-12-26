ميلووكي باكس يتخطى نيويورك نيكس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد اللاعب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه نيويورك نيكس 109-95، في أولى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين التي أقيمت بعد استراحة يوم لمناسبة يوم الميلاد.

وقاد أنتيتوكونمبو النيجيري الأصل، فريقه ميلووكي بتسجيله 30 نقطة أضاف إليها 14 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة، بينما ساهم زميله بروك لوبيز بتسجيل 20 نقطة.

ومكن أنتيتوكونمبو فريقه من تحقيق الفوز الـ 23 هذا الموسم مقابل 10 هزائم، والفوز الخامس في آخر ست مباريات، بعد خسارة المباراة الأخيرة على أرض ميامي هيت السبت بنتيجة 87-94.

وعزز ميلووكي مركزه الثاني في المنطقة الشرقية خلف تورونتو رابتورز (25 فوزاً مقابل 10 هزائم)، وأمام إنديانا بايسرز (22 فوزاً و12 خسارة).

وباستثناء تقدم طفيف بفارق ست نقاط في الربع الأول لصالح نيويورك، فرض ميلووكي هيمنته على المباراة في قاعة ماديسون سكوير غاردن، وصنع فارقاً وصل في الربع الثالث إلى 19 نقطة.

وأنهى نيكس الربع الأول متقدماً 24-22، قبل أن يتفوق ميلووكي في الربعين التاليين 26-22 و36-22 على التوالي، في حين أنهى نيكس الربع الأخير لصالحه بفارق نقطتين 27-25.

وكان أفضل مسجل للمضيف كيفن نوكس مع 21 نقطة وست متابعات.