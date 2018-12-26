المنتخب الهندي يتطلع لعودة قوية في بطولة كأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

للمرة الأولى منذ بدء مشاركاته القليلة في البطولة، لم تتأخر عودة المنتخب الهندي لكرة القدم هذه المرة إلى بطولة كأس آسيا، حيث يخوض الفريق فعاليات البطولة المرتقبة بالإمارات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد 8 سنوات فقط من آخر مشاركة له في النهائيات.

ويدرك المنتخب الهندي، أن عودته السريعة إلى المشاركة في كأس آسيا هذه المرة، قد تكون سلاحاً بحدين، لأنها تعني أن الفريق قد بدأ في اكتساب الخبرة من ناحية، لكنه سيكون مطالباً هذه المرة، بتقديم عروض ونتائج أفضل مما قدم في نسخة 2011 .

والمثير أن المنتخب الهندي، كان من أوائل الفرق التي شاركت في البطولة القارية على مدار تاريخها، لكنه من أقل المنتخبات أيضاً، التي خاضت فعاليات البطولة، بل إنه الأقل على الإطلاق من حيث عدد المشاركات بين جميع المنتخبات التي تنافسه في المجموعة الأولى، بالنسخة المرتقبة التي تستضيفها الإمارات، من الخامس من يناير إلى أول فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب الهندي، فعاليات البطولة للمرة الرابعة، مقابل ست مشاركات للبحرين، وسبع مشاركات لتايلاند، وعشر مشاركات للإمارات.

والحقيقة أنها المرة الثانية فقط، التي يتأهل فيها المنتخب الهندي للبطولة الآسيوية عبر التصفيات، حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي عبر فيها للنهائيات، من خلال التصفيات في 1984 .

وبدأ المنتخب الهندي "النمور الزرقاء"، مشاركاته في البطولة الآسيوية في وقت مبكر للغاية، وذلك من خلال النسخة الثالثة عام 1964 .