نابولي يسعى للحفاظ على وصافة الدوري الإيطالي الأربعاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عندما تقام منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، ستكون مباراة إنتر ميلان ونابولي في صدارة المشهد، وذلك تزامناً مع "البوكسينج داي".

وللمرة الأولى، يشهد الدوري الإيطالي، إقامة إحدى جولاته تزامناً مع البوكسينج داي، وذلك ضمن جدول مباريات مزدحم بشكل غير مسبوق، في فترة احتفالات الكريسماس، وهو ما يدفع الفرق، لحشد طاقات لاعبيها بأقصى درجة ممكنة، خلال الجولتين المتبقيتين في الدوري، قبل الإجازة التي تستمر ثلاثة أسابيع، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ويتطلع نابولي صاحب المركز الثاني، إلى تفادي اتساع الفجوة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر، بشكل أكبر.

وقبل منافسات المرحلة الثامنة عشرة، يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 49 نقطة، ويليه نابولي برصيد 41 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث، برصيد 33 نقطة.

وكافح نابولي مؤخراً، من أجل انتصارين متواضعين أمام كالياري وسبال، بنتيجة واحدة، 1-0، بينما أهدر إنتر ميلان نقطتين في مباراته الأخيرة، عندما تعادل مع كييفو، بهدف لمثله.

وينتظر أن يفتقد إنتر ميلان، جهود لاعب خط الوسط رادجا ناينجولان، الذي أوقف، يوم الأحد، بسبب تأخره عن التدريبات، حسب ما تردد.

أما يوفنتوس، فلم يظهر بأفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، لكنه انتزع الفوز، بنتيجة 1/صفر، في مباريات مهمة أمام إنتر ميلان وتورينو وروما، وحافظ على نظافة شباكه، في ست مباريات متتالية.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أتلانتا، قبل أن يختتم مبارياته في عام 2018 بلقاء سامبدوريا، يوم السبت المقبل.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إذن بالغياب عن مباراة الأربعاء، ليكون الغياب الأول له عن صفوف يوفنتوس، منذ أن انتقل إليه قادماً من ريال مدريد، علماً بأنه خرج لعشر دقائق فقط، بعد أن سجل من ضربة جزاء في المباراة، التي فاز فيها الفريق على فيورنتينا، 3-0، في أوائل الشهر الجاري.