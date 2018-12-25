أستراليا تخسر جهود موي في كأس آسيا 2019

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تلقى المنتخب الأسترالي، ضربة موجعة قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه، في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقررة في دولة الإمارات مطلع العام المقبل، وذلك باستبعاد لاعب وسطه وفريق هادرسفيلد الإنجليزي آرون موي، بعد الحصول على رأي طبي ثان، بخصوص خطورة إصابته في الركبة.

وكان موي في قمة مستواه هذا الموسم، بيد أنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة، في المباراة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، في الثامن من الشهر الجاري.

وأعلن هادرسفيلد، في 12 ديسمبر الجاري، أن لاعب وسطه سيغيب عن الملاعب حتى فبراير المقبل، لكن وباعتباره لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الأسترالي، أصر مسؤولو الاتحاد المحلي على الحصول على رأي طبي ثان من متخصص مستقل، بخصوص إصابته، وقاموا بإدراج اسمه ضمن التشكيلة التي ستخوض النهائيات القارية، من 5 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وعلق مدرب أستراليا غراهام أرنولد، على استبعاد موي في بيان، مساء الإثنين، أن خسارة جهود آرون في البطولة مخيبة للآمال.

وأضاف أرنولد، ومع ذلك، كان من المهم ألا ندخر جهداً في بحث كل خيار، يضمن تواجد آرون على أرضية الملعب مع أستراليا، في الإمارات العربية المتحدة.