الإصابة تبعد الحبسي حارس عمان عن كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب العماني الإثنين، استبعاد الحارس علي الحبسي من التشكيلة التي ستشارك في كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات.

وكتب حساب الاتحاد العماني على تويتر: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني استبعاد علي الحبسي حارس المنتخب من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات على خلفية نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها في أبوظبي".

وكشف الجهاز الطبي للمنتخب أن الحبسي أصيب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى يستوجب العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ما يعني صعوبة مشاركته في البطولة.

وأصيب الحبسي حارس الهلال متصدر الدوري السعودي خلال الفوز 4-3 على الأهلي في مباراة قمة بالدوري المحلي يوم الجمعة الماضي.