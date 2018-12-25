أرسنال يخسر خدمات ميختاريان لستة أسابيع على الأقل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه سيفتقد جهود لاعبه الأرميني هنريك ميختاريان لستة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة في مشط القدم اليمنى.

وأصيب ميختاريان صانع ألعاب الفريق خلال المباراة أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بهزيمة أرسنال 0/2 ليخرج من دور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان ميختاريان 29 عاماً انضم إلى أرسنال في يناير الماضي ضمن صفقة تبادلية انتقل على أثرها اللاعب التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز من أرسنال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.