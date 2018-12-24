حصاد لأهم الأحداث الرياضية في عام 2018... "الجزء 4"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

شهد العام 2018 الكثير من الأحداث الرياضية، "الشارقة 24" يستعرض فيما يلي الجزء الرابع من حصاد العام الرياضي:

-نبدأ مع رياضة الكريكيت، لكن خارج الملاعب، حيث برأت محكمة نجم الكريكيت الإنجليزي بين ستوكز، الذي تدخل في مشاجرة اعتدى فيها على شخصين في حانة، في مركز مدينة بريستول العام الفائت.

-وفي كرة القدم، فشل نادي توتنهام هوتسبر في استكمال بناء ملعبه الجديد، بعد أن كان من المقرر أن ينتقل للعب فيه في سبتمبر.

ويتخذ توتنهام مؤقتاً ملعب ويمبلي مقراً له، ومن المقرر أن يفتتح ملعبه الجديد الذي يتسع لاثنين وستين ألف متفرج مطلع العام المقبل.

-وفي عودة إلى الكريكيت، أعلن قائد المنتخب الإنجليزي أليستر كوك، اعتزاله اللعب الدولي يوم الثالث من سبتمبر، بعد 12 سنة من النجاح.

-وفي الغولف، كان العام 2018 عاماً للاعب فرانشيسكو موليناري، حيث توّج الإيطالي بلقبه الأول من البطولات الكبرى في يوليو، بعد فوزه ببطولة بريطانيا المفتوحة، قبل أن يدخل التاريخ حين أصبح أول لاعب أوروبي يفوز بكل مواجهاته في بطولة كأس رايدر.

-وفازت أوروبا بكأس رايدر يوم الثلاثين من سبتمبر في باريس، بواقع 17 نقطة ونصف النقطة، مقابل عشر نقاط ونصف النقطة للولايات المتحدة.

-ومع كرة القدم، حيث جرّب العداء الجامايكي صاحب الذهبيات الـ 8 من الألعاب الأولمبية، أوسين بول، حظه مع اللعبة حين سمح له نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، بالمران معه لفترة تجريبية.

-في البيسبول، فاز بوسطن ريد سوكس بلقب رابع في بطولة دوري البيسبول خلال 15 موسماً، بعد أن فاز في النهائي على لوس أنجليس دودجرز.

-ومن البيسبول إلى عالم المحركات، حيث فاز السائق العملاق لويس هاميلتون بلقب عالمي خامس هذا الموسم، حققه حسابياً في المكسيك في أكتوبر، قبل سباقين من ختام الموسم.

-وبعودة إلى كرة القدم، أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي مصرع مالكه فيتشي سريفادانابرافا مع خمسة آخرين، حين هوت مروحيته بعيد إقلاعها من أرضية الملعب يوم السابع والعشرين من أكتوبر.

وكان فيتشي قد اشترى النادي عام 2010، حين كان في الدرجة الثانية، وفاز معه بلقب الدوري عام 2016، في إنجاز وصف بالمعجزة.

-ونبقى مع كرة القدم لكن إلى أميركا اللاتينية، حيث جمعت مواجهة نهائي كأس ليبرتادوريس بين الخصمين الأرجنتينيين الكبيرين، بوكا جونيورز وريفر بلايت.

وبعد تعادل بهدفين لهدفين في الذهاب، كان من المقرر أن يستضيف ريفر الإياب، لكن المواجهة تأجلت مرتين، بسبب اعتداء مشجعي ريفر على حافلة فريق بوكا.

وقرر الاتحاد أخيراً تنظيم المواجهة في العاصمة الإسبانية مدريد، وفاز ريفربلايت باللقب يوم التاسع من ديسمبر.

-في الملاكمة، جمعت مواجهة يوم الأول من ديسمبر بطل العالم دينتوني فيلدر مع تايسون فيوري، وذلك في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، على لقب الوزن الثقيل في المجلس العالمي للملاكمة.

ورغم أن فيلدر أسقط فيوري مرتين على الأرض، إلا أن الحكام قرروا احتساب التعادل نتيجة للمواجهة.

-مجدداً إلى كرة القدم، حيث أصبحت النرويجية أدا هيغربيرغ صاحبة الـ 23 سنة، ومهاجم ليون أول سيدة تفوز بلقب الكرة الذهبية، في حفل تتويج فرنسا يوم الثالث من ديسمبر.

وقادت اللاعبة البطلة ليون، للفوز بلقب دوري بطلات أوروبا لكرة القدم ثلاث مرات في ثلاثة مواسم.

أما في الرجال، فكان اللقب من نصيب الكرواتي لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش، منهياً عقداً كاملاً من هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على اللقب.