بوسطن سيلتيك يتخطى شارلوت هورنيتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل كيري ايرفينغ 25 نقطة، ساعدت فريق بوسطن سيلتيك في الفوز، بـ 119 نقطة مقابل 103 على فريق شارلوت هورنيتس، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري السلة الأميركي.

في الربع الأول، سجل كيري ايرفينغ سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية" ساعدت فريق بوسطن في التقدم بـ 9 نقاط للاشئ.

ومن سلة أحرزها كيمبا والكر، عادل فريق شارلوت النتيجة بـ 23 نقطة لكل طرف.

وأنهى بوسطن الربع الثاني وهو يتقدم بـ 50 نقطة مقابل 35، بعد سلة سلام دنك سجلها الهورفورد.

وفي الربع الرابع واصل فريق بوسطن هيمنته على مجريات اللعب وفاز باللقاء بـ 119 نقطة مقابل 103.

يذكر بأن الفوز هو الـ 19 لبوسطن هذا الموسم مقابل 13 هزيمة.