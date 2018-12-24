حصاد لأهم الأحداث الرياضية في عام 2018.. "الجزء 3"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

شهد العام 2018 الكثير من الأحداث الرياضية.. "الشارقة 24" يستعرض فيما يلي الجزء الثالث من حصاد العام الرياضي.

- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدرباً جديداً للفريق، لمدة 3 سنوات، خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه.

- أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان السابق، خلفاً للفرنسي المخضرم أرسين فينغر.

ورحل فينغر عن أرسنال بعدما قضى حوالي 22 عاماً في المنصب وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الممتاز 3 مرات، وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

- أسدل الستار على منافسات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت في روسيا خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو، وانتهت بتتويج منتخب فرنسا بطلاً للمسابقة للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد الإنجليزي هاري كين جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة برصيد 6 أهداف، فيما حصل الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2018.

هذا وشهدت البطولة خوض 64 مباراة، وتم تسجيل 169 هدفاً، لتصل نسبة التهديف إلى 2.64% هدف في المباراة.

وبلغ عدد الجماهير التي حضرت مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا أكثر من 3 ملايين شخص.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وأفضل لاعب شاب في البطولة ذهبت للفرنسي كيليان مبابي.

- أصبح الأميركي بروكس كوبكا أول بطل يحتفظ بلقب بطولة أميركا المفتوحة للغولف في 29 عاماً بعدما توج باللقب بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه.

- أحرز واشنطن كابيتالز، لقب دوري هوكي الجليد بأميركا الشمالية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 4-3، على فيجاس جولدن نايتس، ونال أليكس أوفتشكين، قائد كابيتالز، جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة.

- أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا التعاقد مع البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بعد موافقة الناديين على قيمة الانتقال النهائية.

وبانتقاله ينهي رونالدو رحلة استمرت 9 مواسم مع "النادي الملكي"، ليبدأ مغامرة جديدة في إيطاليا مع حامل لقب الدوري الإيطالي.

- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعاقده مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي لمدة 6 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

- أعلن نادي لوس أنجلوس ليكرز تعاقده مع النجم ليبرون جيمس لاعب فريق كليفلاند كافالييرز في صفقة انتقال حر بشكل رسمي.

ووقع ليبرون جيمس على عقد انتقاله إلى صفوف لوس أنجلوس لمدة أربع سنوات بقيمة 154 مليون دولار رسمياً.

- توجت اللاعبة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة رقم 12 عالمياً بقلب فردي السيدات في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس.

- توج الدراج البريطاني غيرانت توماس الأحد بلقب بطولة "طواف فرنسا الدولية للدراجات الهوائية" للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وذلك في نهاية المرحلة الحادية والعشرين من النسخة الـ 105 التي اختتمت في جادة الشانزليزيه بباريس، وفاز بها النرويجي ألكسندر كريستوف.

- نظمت إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية الـ 18 التي أقيمت في العاصمة جاكرتا ومدينة باليمبانغ، والتي تخللها إعلان البلاد عزمها على الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032 اعتماداً على خبرة الدورة القارية.