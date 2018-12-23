كليبرز يكتسح دنفر ناغتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سجل دانيلو غاليناري، وتوبياس هاريس، 21 نقطة لكل منهما، ساعدت فريق لوس أنجلوس كليبرز في الفوز على فريق دنفر ناغتس، بـ 132 نقطة مقابل 111، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري السلة الأميركي.

وسجل أعلى النقاط لفريق ناغتس اللاعب نيكولا جوكيتش بإحرازه 19 نقطة.

وبعد خسارته لأربع مباريات متتالية، نجح فريق لوس أنجلوس كليبرز في الفوز بمباراتين متتاليتين.

وتم طرد اللاعب جوكيتش قبل 6 دقائق من نهاية الربع الثالث بسبب صراخه على الحكم.

يذكر بأن الفوز هو الـ 19 لفريق لوس أنجلوس كليبرز مقابل 13 هزيمة، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لفريق دنفر ناغتس.