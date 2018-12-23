مانشستر يونايتد يمزق شباك كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق النرويجي أولي جونار سولسكاير انطلاقة قوية لمشواره في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد وقاد الفريق لفوز ساحق على مضيفه كارديف سيتي 5/1 في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة لاعبه السابق سولسكاير والذي تولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 29 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد كارديف سيتي، الذي سبق ودربه سولسكاير لفترة قصيرة في 2014، عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين سجلهما ماركوس راشفورد وأندير هيريرا في الدقيقتين الثالثة و29 ثم رد كارديف بهدف للاعب فيكتور كاماراسا من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

بعدها عزز مانشستر يونايتد تقدمه بهدف للاعب أنتوني مارسيال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف مانشستر يونايتد هدفين آخرين في شباك كارديف سيتي سجلهما جيسي لينجارد في الدقيقتين 57 من ضربة جزاء و90.