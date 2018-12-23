برشلونة بطلاً لذهاب الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل المهاجم الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي هدفاً وصنع هدفاً ليقود برشلونة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية بالفوز الثمين 2/0 على سلتا فيجو في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فعلى استاد "كامب نو" في برشلونة، تغلب برشلونة على ضيفه سلتا فيجو بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي وميسي في الدقيقتين العاشرة و45 ليرفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول المسابقة ويتجمد رصيد سلتا فيجو عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وصنع ميسي الهدف الأول للفريق من خلال تسديدة تصدى لها الحارس وتهيأت أمام ديمبلي ليتابعها بنجاح في المرمى ثم سجل ميسي الهدف الثاني للفريق ليقترب خطوة جديدة من الوصول لحاجز الـ 400 هدف في الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 398 هدفاً مع برشلونة في المسابقة.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق أربعة أهداف أمام مهاجمي أوروجواي كريستيان ستواني نجم جيرونا ولويس سواريز لاعب برشلونة.

وبهذا الفوز، ضمن برشلونة البقاء في صدارة جدول المسابقة خلال عطلة الشتاء لحين استئناف المسابقة بعد نحو أسبوعين.