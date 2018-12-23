أتلتيكو يواصل الضغط على برشلونة في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وشدد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 1/ 0 على إسبانيول في المرحلة السابعة عشر من المسابقة والتي شهدت تعادل ريال بيتيس مع إيبار 1/1.

وسجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 ليقود أتلتيكو إلى الانتصار الثالث على التوالي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي يستضيف سلتا فيجو في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد اسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.

وأوقف إيبار مسلسل انتصارات ريال بيتيس المتتالية في الدوري الإسباني وانتزع تعادلاً ثميناً 1/1 معه في عقر داره.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة لينفرد بالمركز السادس مؤقتاً كما رفع إيبار رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر علماً بأنه حقق اليوم التعادل الثالث له على التوالي في المسابقة.

وأنهى بيتيس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أنطونيو سانابريا في الدقيقة 21 وتعادل التشيلي فابيان أوريانا لفريق إيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 72.