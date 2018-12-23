نابولي يضغط على يوفنتوس وسقوط جديد لميلان في الكالتشيو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نابولي الثاني ووصيف بطل الموسم الماضي فوزاً صعباً على ضيفه سبال 1-0، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تأخر ضغط نابولي على ضيفه سبال كثيراً لكسر التعادل السلبي، وافتتح التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما رفع البلجيكي دريس مرتنز كرة من ركلة ركنية تابعها المدافع الإسباني راوول ألبيول برأسه في أسفل الزاوية اليسرى في الدقيقة 45 + 1.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة نابولي، واستمرت في المقابل صلابة دفاع سبال فلم تتبدل النتيجة ليرفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة مقلصاً الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة.

في المقابل، وقف رصيد سبال السادس عشر عند 16 نقطة.

ميلان وهزيمة جديدة:

وعلى ملعب السان سيرو، مني ميلان بهزيمة ثانية في آخر أربع مباريات بعد الأولى أمام أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي (1-3) مقابل تعادلين سلبيين محليا مع تورينو وبولونيا.

وبعد سيطرة واضحة على المجريات وفرص عدة ضائعة في الشوط الأول، دفع ميلان الثمن بعد أن مالت الكفة في الثاني لصالح فيورنتينا الذي أهدر عدة فرص قبل أن ينجح في هز شباك فريق المدرب جينارو غاتوزو بواسطة فيديريكو كييزا بتسديدة قوية من خحرج المنطقة في الدقيقة 73، ووقف رصيد ميلان عند 27 نقطة مقابل 25 لفيورنتينا السادس.