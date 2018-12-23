مان سيتي يسقط أمام كريستال بالاس وتشيلسي يخسر أمام ليستر

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فجر كريستال بالاس مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على مانشستر سيتي في عقر داره 3/2 على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب كريستال بالاس على مانشستر سيتي 3/2 ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول الذي افتتح منافسات المرحلة بالفوز على ولفرهامبتون 2/0 مساء الجمعة.

فعلى ملعب استاد الاتحاد، معقل السيتي، افتتح إلكاي جويندوجان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27 ثم رد كريستال بالاس بهدفين سجلهما جيفري شلوب وأندروس تاونسند في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثالث لكريستال بالاس من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم اختتم النجم كيفن دي بروين التسجيل بالهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 85.

تشلسي يسقط أمام ليستر:

وتغلب ليستر سيتي على مضيفه تشيلسي بهدف وحيد سجله جيمي فاردي في الدقيقة 51، ليرتفع رصيد ليستر إلى 25 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد تشيلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع.

واتفورد يعبر ويستهام:

وتغلب واتفورد على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين سجلهما تروي دييني وجيرارد دولوفيو في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و87، ليرتفع رصيد واتفورد إلى 27 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد ويستهام عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

بورنموث يتغلب على برايتون:

كذلك تغلب بورنموث على برايتون بهدفين سجلهما ديفيد بروكس في الدقيقتين 21 و77 من المباراة التي شهدت أيضا طرد لويس دينك من صفوف برايتون في الدقيقة 73.

ورفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.