بفوزه على كالياري

لاتسيو يصعد للمركز الرابع بالدوري الإيطالي لكرة القدم

  • السبت 22, ديسمبر 2018 في 8:56 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
صعد نادي لاتسيو إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كالياري 3/1 في المرحلة السابعة
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
حقق لاتسيو انتصاراً مقنعاً وتغلب على ضيفه كالياري 3/1، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وأنهى لاتسيو الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدفين، سجلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقتين 12 و23. 
 
وفي الشوط الثاني، أضاف سيناد لوليتش الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة، 67 ثم رد كالياري بهدف وحيد سجله جواو بيديو جلفاو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 قطة ليصعد إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.