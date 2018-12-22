أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج هدفين ليقود فريقه أرسنال إلى فوز ثمين 3/1 على بيرنلي في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أوباميانج هدفين في الدقيقتين 14 و48 وأضاف زميله أليكس إيوبي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فيما أحرز أشلي بارنس الهدف الوحيد لبيرنلي في الدقيقة 67.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة ليزاحم تشيلسي مؤقتاً على المركز الرابع علماً بأن الأخير يتفوق بفارق الأهداف فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

واستعاد أرسنال اتزانه سريعاً بعد سقوطه أمام توتنهام 0/2 يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.