ليكرز يتخطى عقبة نيو أورليانز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

قاد النجم ليبرون جيمس، فريقه لوس أنجلوس ليكرز، للفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، 112-104، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة حقق فيها تريبل دبل، رغم معاناته من آثار التعب والمرض.

شارك جيمس، في اللقاء، رغم عوارض معاناته من الإنفلونزا، وغيابه عن التمارين الصباحية لفريقه، وأنهى المباراة مع تريبل بدل، بتسجيله 22 نقطة، إضافة إلى 12 متابعة، و14 تمريرة حاسمة.

وكان أفضل مسجل في صفوف ليكرز كيل كوزما مع 23 نقطة، وساهم مع جيمس في قيادة الفريق إلى فوزه السادس توالياً على ملعبه، لكن الأول إجمالاً بعد خسارتين متتاليتين أمام واشنطن ويزاردز وبروكلين نتس.