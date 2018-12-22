دروتموند يعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز فريق بوروسيا دورتموند صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2/1 في افتتاحية مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم دورتموند بهدف سجله جادون سانو في الدقيقة 42 قبل أن يتعادل مونشنجلادباخ بهدف سجله كريستوف كرامر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 54.

ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني، الذي يمكن أن يفقده في حال فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت غداً السبت.

وبهذا الفوز توج فريق بوروسيا دورتموند بطلاً للشتاء في الدوري الألماني.

وحقق دورتموند فوزه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام فورتونا دوسلدورف 1/2، والتعادل في ثلاث مباريات.

فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لمونشنجلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاث.

يذكر أن البوندسليجا ستتوقف عقب نهاية مباريات هذه الجولة حيث تحصل الأندية على العطلة الشتوية على أن تستأنف مباريات الدوري يوم 18 يناير المقبل من الجولة الثامنة عشر.