نادي هوفنهايم الألماني يمدد تعاقده مع النجم شولز

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي هوفنهايم، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع نيكو شولز لاعب وسط المنتخب الألماني لمدة عام حتى 2021.

وانضم شولز 25 عاماً للنادي في 2017 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ، والآن أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب جوليان ناجلسمان، كما شارك في أربع مباريات دولية مع المنتخب الألماني منذ مباراته الأولى في سبتمبر الماضي.

وأكد ألكسندر روسين المدير الرياضي، أن نيكو تطور خلال الـ 12 شهراً الماضية كان مذهلاً، مضيفاً أنه من الملحوظ كيفية إظهار شولز لإمكاناته الضخمة.

ويحتل هوفنهايم المركز السابع في الدوري قبل مواجهة ماينز في مباراتهم الأخيرة هذا العام.