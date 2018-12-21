آينتراخت فرانكفورت يجدد عقد داني دا كوستا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، تجديد عقد مدافعه داني دا كوستا لعام آخر، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق، حتى 2022 .

وكان دا كوستا قد انضم إلى آينتراخت، قادماً من باير ليفركوزن عام 2017.

وأكد برونو هيبنر مدير الكرة بآينتراخت، أن اللاعب قطع خطوة جديدة على طريق التطور، خلال الموسم الجاري، وأعرب عن سعادته بتواجده مع الفريق.

كما جدد آينتراخت فرانكفورت، خلال الأيام الماضية، تعاقده مع ماكوتو هاسيبي، وماركو روس، وجيلسون فيرنانديز، حتى 2020، كما جدد عقد ميات جاسينوفيتش حتى 2022 .