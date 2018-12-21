حصاد لأهم الأحداث الرياضية في عام 2018.. "الجزء 2"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

شهد العام 2018 الكثير من الأحداث الرياضية.. "الشارقة 24" يستعرض فيما يلي الجزء الثاني من حصاد العام الرياضي.

- اختار نادي غلاسغو رينجرز الإسكتلندي، الدولي الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد مدرباً جديداً له.

- فاز الأميركي باتريك ريد، بلقب بطولة أميركا للأساتذة للغولف، ليحصد أول لقب كبير في مسيرته، رغم أن غالبية التوقعات انصبت لمصلحة روري مكلروي من أيرلندا الشمالية.

- فاز العداء الكيني إيليود كيبتشوجي بماراثون لندن للمرة الثالثة في حين احتل البريطاني مو فرح المركز الثالث، مسجلاً رقماً قياسياً بريطانياً جديداً رغم ذلك.

وسجل كيبتشوجي ساعتين وأربع دقائق و17 ثانية متقدماً مباشرة على الإثيوبي تولا شورا كيتاتا.

ورغم تخلف فرح بشكل واضح عن كيبتشوجي، إلا أنه سجل ساعتين وست دقائق و21 ثانية وهو رقم قياسي بريطاني يتفوق على الرقم السابق المسجل باسم ستيف جونز منذ 1985.

-استضافة أستراليا النسخة 21 من دورة ألعاب الكومنولث، والتي احتضنتها مدينة جولد كوست، وتقام الدورة تحت رعاية اتحاد ألعاب الكومنولث، كل 4 أعوام، وبدأت إقامة الدورة، تحت مسمى "دورة ألعاب الكومنولث"، اعتباراً من عام 1978 .

يضم اتحاد الكومنولث، مجموعة من الدول والمناطق، كانت من ولايات الإمبراطورية البريطانية السابقة، باستثناء موزمبيق ورواندا، ويرأس اتحاد الكومنولث، الملكة إليزابيث الثانية، ويضم الكومنولث، في عضويته 53 دولة، ويشمل نحو 30 بالمئة من سكان العالم.

وتعد أستراليا، الدولة الأكثر حصدا للميداليات، في تاريخ دورة ألعاب الكومنولث، حيث حصدت إجمالي 852 ميدالية ذهبية.

- أعلن آرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن قراره بالتخلي عن منصبه، وذلك بعد أن شغل المنصب لأكثر من عشرين عاماً.

وكان فينغر البالغ من العمر 68 عاماً تولى إدارة فريق أرسنال في عام 1996، وفي تلك الفترة قاد الفريق للفوز بالدوري الممتاز 3 مرات وبكأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي 7 مرات.

-أعلن ديفيد هاي، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، اعتزاله الملاكمة بعد هزيمته أمام توني بيلو في شهر ماي 2018.

وفاز الملاكم البريطاني (37 عاماً) في 28 نزالا وخسر أربعة خلال 32 نزالا منذ تحوله للاحتراف عام 2002.

- أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، تعاقده مع النجم التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا، الذي رحل عن النادي الكاتالوني في ختام الموسم المنصرم، منهياً مسيرة مظفرة امتدت 22 عاماً أحرز فيها 32 لقباً.

- وفي 26 مايو 2018 ، فاز ريال مدريد على نظيره الإنجليزي ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.

عاد الفضل إلى اللاعب الويلزي، البديل غاريث بيل، الذي كان بطل المواجهة الساخنة، إذ سجل هدفين سمحا لزملائه التقدم براحة كبيرة على منافسهم، كما بات زين الدين زيدان بطلاً فريداً من نوعه كمدرب بعد أن كان بطلاً فريداً كلاعب مع ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي.

- توج فريق ليون الفرنسي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات عقب الفوز في النهائي على حساب فولفسبورغ الألماني 4 مقابل 1 بعد التمديد في ملعب دينامو لوبانوفسكي في كييف العاصمة الأوكرانية.

- أنهى الأميركي ويب سيمسون صياما طويلا عن الانتصارات وتوج بلقب بطولة اللاعبين للغولف.

وحسم سيمسون بطل أميركا المفتوحة 2012 اللقب بفارق أربع ضربات بعد تفوقه على جميع منافسيه، ومن بينهم الأسطورة تايجر وود.

- لم يواجه الماتادور الإسباني رافاييل نادال أي متاعب تذكر للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" للمرة 11 في مسيرته ـ عقب فوزه السهل على النمساوي دومينيك ثيم.

وتمكن نادال من تحقيق لقب ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" لهذا الموسم، بعدما تغلب على ثيم بواقع ثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلهما 6-4 و6-3 و6-2.

- انتزع فريق جولدن ستيت واريورز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعدما حقق انتصاره الرابع في النهائي وتغلب على كليفلاند كافاليرز 108 مقابل 85.

وفور انتهاء المباراة التي عرفت اهتمام كل محبي كرة السلة في العالم والتي تابعها الملايين في الولايات المتحدة، انطلقت الاحتفالات الجماهيرية في مسقط رأس الفريق أوكلاند بل وفي عموم ولاية كاليفورنيا.