برشلونة الإسباني يتعاقد مع موريلو بعقد إعارة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه ضم المدافع جيسون موريلو بعقد إعارة لمدة ستة أشهر من نادي فالنسيا، وذلك في محاولة للتغلب على مشكلة الإصابات في دفاع الفريق الكتالوني.

ولم يشارك لاعب قلب الدفاع الكولومبي كثيراً ضمن الفريق الأول لفالنسيا هذا الموسم، ولكن برشلونة ضمه لتخفيف مشكلاته الدفاعية في ظل غياب توماس فيرمايلن وصامويل أومتيتي بسبب لإصابات.

وذكر نادي برشلونة في بيان أن برشلونة وفالنسيا توصلا إلى اتفاقية لانتقال جيسون موريلو حتى نهاية موسم 2018 / 2019، وتتضمن الاتفاقية بنداً يتيح شراء اللاعب مقابل 25 مليون يورو.

وكان موريلو البالغ من العمر (26 عاماً) قد انضم إلى فالنسيا في أغسطس الماضي مقابل 12 مليون يورو قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، لكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن يقدم برشلونة اللاعب أمام وسائل الإعلام والجماهير في 27 ديسمبر، وقد يسجل مشاركته الأولى في المباراة المقررة أمام خيتافي في السادس من يناير المقبل.