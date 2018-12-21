يوفنتوس الإيطالي يمدد عقد البرازيلي أليكس ساندرو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مدد المدافع البرازيلي أليكس ساندرو عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023، وذلك بحسب ما أعلن بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، ذكر يوفنتوس بما قاله ساندرو بعد التوقيع من بورتو البرتغالي عام 2015 أنه "بإمكان الجمهور أن يكون متأكداً بأنه حصل على لاعب مستعد دائماً لتقديم كل ما لديه 100 بالمئة من أجل تحقيق الفوز".

وأشار يوفنتوس إلى أن البرازيلي البالغ 27 عاماً "خاض بالمجمل 134 مباراة بالقميص الأسود والأبيض، وسجل 9 أهداف... إنه المدافع الذي شارك بأكبر عدد من المباريات خلال فترة وجوده هنا، وكان صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضاً (بين المدافعين)، وقدرها 18 تمريرة، يضاف إلى ذلك، أنه صاحب أكبر عدد من التمريرات العرضية 127".