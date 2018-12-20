آينتراخت فرانكفورت الألماني يجدد التعاقد مع النجم جاسينوفيتش

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، الخميس تجديد عقد لاعب خط وسطه ميات جاسينوفيتش حتى عام 2022.

وكان جاسينوفيتش 23 عاماً قد انضم إلى آينتراخت قادماً من قويفودينا نوفي ساد الصربي عام 2015، وخاض 99 مباراة رسمية مع الفريق الألماني، منها المباراة النهائية لكأس ألمانيا 2018 والتي انتهت بالفوز على بايرن ميونخ.

وجاسينوفيتش هو رابع لاعب يجدد آينتراخت فرانكفورت عقده منذ يوم الأحد الماضي، بعد ماكوتو هاسيبي وماركو روس وجيلسون فيرنانديز.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الخامس في الدوري الألماني "بوندسليجا" وسيخوض آخر مباراة له في النصف الأول من الموسم، قبل بدء الإجازة الشتوية للبوندسليجا، أمام بايرن ميونخ بعد غد السبت.