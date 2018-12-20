حصاد لأهم الأحداث الرياضية في عام 2018... "الجزء 1"

الشارقة 24 – أسعد خليل:





شهد العام 2018 الكثير من الأحداث الرياضية، ففي يناير 2018، سجل السويسري روجيه فيدرر، رقماً قياسياً عالمياً جديداً، عندما أصبح أول لاعب تنس يفوز بـ 20 لقباً في البطولات الكبرى.

فيدرر، 36 عاماً، تغلب على مارين سيليتش، لينال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة السادسة، مضاهياً إنجاز كل من روي ايميرسون ونوفاك دجوكوفيتش.

وفي منافسات السيدات، فازت كارولين فوزنياكي بلقبها الأول في البطولات الكبرى، عندما تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب، وأصبحت أول دنماركية تتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام.

وفي ملاعب كرة القدم، انتقل الهولندي فان دايك إلى ليفربول مقابل 102 مليون دولار، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ انتقالات كرة القدم.

وفي نافذة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، فارق لاعب الوسط البرزايلي فيليبي كوتينهو ليفربول ليلتحق ببرشلونة، في صفقة بلغت رسومها 148.5 مليون دولار.

5- أميركياً، حصل لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكام على موافقة دوري أميركي الشمالية لكرة القدم، لإنشاء فريق جديد.

النادي الجديد، الذي يحمل اسم انتر ميامي، سوف يشارك في الدوري الأميركي، ابتداءً من موسم 2020.

وفي شهر فبراير، انطلقت منافسات دورة ألعاب بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية، في كوريا الجنوبية حيث تنافس المشاركون في 15 منشطاً للحصول على أكثر من 100 ميدالية.

وشهدت الدورة حدثاً تاريخياً بمشاركة دولتي شبه الجزيرة الكورية، بفريق موحد في منافسات الهوكي على الجليد.

وفي الرابع من فبراير، توج فريق فيلادلفيا ايغلز للمرة الأولى في تاريخه بلقب السوبر بول، بالفوز على نيو إنغلاند باتريوت بواقع 41- 33.

وقاد نيك فوليز، الظهير الربعي وأفضل لاعب في المباراة، احتفالات ايغلز في شوارع فيلادلفيا، يوم الثامن من فبراير.

وفي مارس، حازت آيرلنده لقب الجائزة الكبرى في بطولة الأمم الستة للرجبي، للمرة الثالثة، بالفوز على إنجلترا على ملعب تويكينهام بواقع 24 - 15.

وفي الرابع من مارس، أعلن عن وفاة لاعب كرة القدم الإيطالي ديفيد أستوري، عن 31 عاماً.

المدافع الذي لعب للمنتخب الوطني 14 مباراة، توفي في غرفته في الفندق، خلال تواجد فريقه فيورنتينا في مدينة أودين، واكتشف زملاؤه وفاته عندما تخلف عن النزول لتناول الإفطار.

وفي حلبات الملاكمة، فاز الملاكم انتوني جوشوا مساء 16 مارس على جوزيف باركز بالنقاط، في منازلة لتوحيد لقب وزن الثقيل في مدينة كارديف بإقليم ويلز البريطاني.

الملاكم البريطاني النيجيري الأصل جمع بين حزامي منظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.

وفي 24 مارس، كشفت كاميرا التلفزيون عن تورط لاعب الكريكيت الأسترالي كاميرون بانكروفت في فضيحة تلاعب بالكرة، حيث نشرت لقطة توضح أنه قام بحك الكرة بورقة رملية "صنفرة"، خلال مباراة بلاده أمام جنوب أفريقيا في كيب تاون.

وأوضحت التحقيقات أن قائد المنتخب الأسترالي ستيف سميث، ونائبه ديفيد وارنر كانا متورطين في خطة العبث بالكرة، بهدف تعديل مسارها وجعل مهمة الضارب من المنتخب المنافس أكثر صعوبة.

الفضيحة الكبرى أدت إلى توقيف لاعبين وخسارة عقود رعاية، والإساءة إلى سمعة الكريكيت.

إلى اللقاء في الجزء الثاني ...