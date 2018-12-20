بايرن ميونيخ يتخطى عقبة لايبزيج في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد الفرنسي فرانك ريبري، بايرن ميونيخ حامل اللقب، للفوز 1- صفر على رازن بال شبورت لايبزيج، وليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة واحدة قبل بداية العطلة الشتوية.

وفاجأ الجناح الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً، والذي حل بديلاً للمصاب سيرج جنابري خلال الشوط الأول، الثنائي الذي يراقبه وسدد من مسافة 10 أمتار، لينهي حالة الصمت، ويحقق بايرن رابع انتصار له على التوالي في الدوري.

ويحتل بايرن، العائد لطريق الانتصارات عقب تراجع في المستوى في بداية الموسم، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف خلف بروسيا مونشنجلادباخ، الذي فاز 2- صفر على نورمبرج، الثلاثاء.

وجمع دورتموند، الذي عانى من أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، الثلاثاء الماضي، عقب خسارته 2-1 أمام فورتونا دوسلدورف، 39 نقطة.

ويحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 28 نقطة.